Rara vez en una contienda política los resultados no arrojan estas diferencias, en Marcos Juárez se mantuvo la regla. La Cra. Sara Majorel fue la ganadora y será la futura Intendente representando a Juntos por el Cambio, pero a no dudarlo en su proyección política hay alguien que escaló varios puestos en el concepto interno de Juntos por el Cambio, habida cuenta que no ganó una simple intendencia su partido, sino por el contrario avanzó frente al gobierno provincial, designando como candidata a Sara Majorel “que arrancó con veinte (20) puntos abajo”… (esto lo dijo Luis Juez a Panorama el Domingo 11 a las 19:30 horas) enfrentando a otra mujer de su propio entorno (Verónica Crescente) a propuesta del Ministro Massei.

Debe agregarse que el desembarco provincial fue total y arrastrando el prestigio del gobernador Schiaretti, que jugó como nunca se podría haber imaginado si es que disponía de los datos que se dieron, todo conduce a pensar que algo falló, en el análisis previo y en el envión final. A éstas horas políticos regionales del espacio (intendentes rebeldes) y opositores sacan cuentas y empiezan a repartir culpas e imaginar ventajas. En el orden local el peronismo duramente desplazado en su momento, mira desde lejos y advierte: se lo dijimos, no es como creen los de Córdoba, dan media vuelta y retornan a su casa con la conciencia limpia.

La diferencia fue tan grande que habrá seguramente consecuencias a favor de los ganadores y obviamente en el transcurrir de los días y las horas, algo va a pasar en la estructura regional del peronismo, no falta tanto para las elecciones legislativas y a gobernador, alguien va a cobrar y como contrapartida alguien va a pagar.

Editorial: Nelvio Barovero