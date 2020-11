Futbol social no se puede… pero si se puede: Como la provincia de Córdoba no ha habilitado el fútbol social y ante el descontrol que esto provoca, desde la Municipalidad de Marcos Juárez no hubo autorización pero se decidió no reprimir. (esto como dato no oficial).

Pero el fútbol 5 volvió a los municipios del conurbano, lo autorizó oficialmente el gobernador Axel Kicillof en los 35 distritos, a partir del pasado 2 de noviembre, aunque en varios distritos de zona norte, noroeste y oeste del conurbano la práctica amateur de fútbol se viene desarrollando desde hace algunas semanas. En contados casos, esto comenzó con el visto bueno de los gobiernos locales, aunque sin anuncios oficiales, y en otros, de hecho y sin el consentimiento de las autoridades municipales.

El fútbol 5 es para muchos un entretenimiento que va más allá de juntarse semanalmente a patear una pelota, e implica un encuentro con personas a las que muchas veces no ve en su cotidianidad. La actividad tiene sus protocolos para poder realizarse, y la primera medida es que la actividad está permitida en canchas abiertas, es decir, al aire libre, con un máximo de 10 personas, y los responsables de los predios donde se practica el deporte deben tomar la temperatura corporal en el ingreso.