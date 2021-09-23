Se jugó el Fútbol Senior de la Liga Bellvillense en el Estadio Aldo Bertozzi del Club Argentino.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 LEONES 0 ALEXIS ALFONSO(2).
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3 SAN CARLOS DE NOETINGER 1
ALVARO HERNÁNDEZ-SERGIO BRITO y DIEGO COLLOSI `para Argentino-HERNÁN TRIGO para San Carlos.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 PROGRESO DE NOETINGER 0 OSCAR ROBOTTI-SERGIO CABRAL.
Libre: TIRO FEDERAL A DE MARCOS JUÁREZ.
Tabla de la Zona Dos: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 16, LEONES 9, CENTRO DEPORTIVO ROCA 7, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 6, SAN CARLOS DE NOETINGER 5, TIRO FEDERAL A 5, PROGRESO DE NOETINGER 2.
En la cancha de Firpo de San Marcos Sud:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 TIRO FEDERAL B 0 ANDRÉS SAAVEDRA y LUIS E, DOMÍNGUEZ.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 JORGE LÓPEZ Y GONZALO BOULARD para Firpo-MARCELO VICÓ para S. UNIÓN.
MATIENZO DE MONTE BUEY 0 HURACÁN DE MORRISÓN 0
Tabla de la Zona Uno:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 10, HURACÁN DE MORRISÓN 7, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 7, MATIENZO DE MONTE BUEY 7, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 3, TIRO FEDERAL B DE MARCOS JUÁREZ 0.