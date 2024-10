Fútbol Senior: Fecha 11 de la Zona 3 Torneo Rene Mangini.

En la Cancha de Villa Argentina:

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 4

Arbitro: Lucas Quiroga.

Goles de Darío Paoloni(2), Carlos Farías y Martín Bracamonte para Argentino-Franco Duarte(2) para Tiro Federal.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 PROGRESO DE NOETINGER 6

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de Claudio Machado(2), Arnaldo Becerra, Maximiliano Quintero(2) y Ramón Machado para Progreso-Pablo Cabrera y Martín Donatti para San Martín.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2 SAN CARLOS DE NOETINGER 2

Arbitro: Omar Arrieta.

Goles de Carlos Pereyra y Cristián Robles para la Villa-Norberto Díaz y Pablo Aimar para San Carlos de Noetinger.

En la Cancha de Sportivo Unión de Ordoñez: Fecha 12 de la Zona Dos.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1

Arbitro: Alejandro Ponse.

Gol de Emanuel Turchi para Sp. Unión de Ordoñez.

Expulsados: José Enría y José Varela de Defensores-Marcos Faccino de Sp. Unión de Ordoñez.

LEONES 1 UNIÓN DE MORRISÓN 1

Arbitro: Emanuel Arguello.

Goles de Dario Miguel Calderón para Leones-Alexis Moure para Unión.

TALLERES DE BALLESTEROS 1 HURACÁN DE MORRISÓN 1

Gol de Nicolás Castillo para Talleres-Gonzalo Boulard para Huracán.

Arbitro: Diego Gastaldi.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: Ríver Plate de Bell Ville 17, San Martín de Monte Buey 14, Defensores de Juventud de Justiniano Posse 11, Complejo Deportivo de Justiniano Posse 9, Matienzo de Monte Buey 8 y Talleres de Bell Ville 5.

Zona Dos: Leones 17, Sportivo Unión de Ordoñez 17, Firpo de San Marcos Sud 17, Unión de Morrisón 13, Talleres de Ballesteros 12, Defensores de San Antonio de Litín 12, Huracán de Morrisón 10.

Zona Tres: Progreso de Noetinger 19, Tiro Federal de Marcos Juárez 19, Villa Argentina de Marcos Juárez 15, Argentino de Marcos Juárez 12, San Martín de Marcos Juárez 11, Centro Deportivo Roca 8, San Carlos de Noetinger 3.

Hoy Martes 29 de Octubre tiene actividad la Zona Tres.

En la Cancha del Centro Deportivo Roca.

Clásico SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ, PROGRESO DE NOETINGER vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ y CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.