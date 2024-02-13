Cuarta Fecha del Torneo Provincial de Fútbol.
En la Zona 3:
MATIENZO DE MONTE BUEY 4 GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 0
Sánchez(2), Pedraza y Soriano para el tricolor.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1 A.M. C. A. GUATIMOZÍN 1
Posiciones: MATIENZO DE MONTE BUEY 7 y GUATIMOZÍN 7, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 5, y GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 3.
En la Zona 4:
Sub Zona A:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA VS. ARGENTINO DE BELL VILLE Miércoles 21:30 horas.
Sub Zona B:
CENTRAL ARGENTINO DE LA CARLOTA 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
Interzonal A y B:
JORGE ROSS DE LA CARLOTA 3 CANALENSE DE CANALS 1
Posiciones:
Sub Zona A:
ARGENTINO DE BELL VILLE 6, CANALENSE DE CANALS 4, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 3.
Sub Zona B:
CENTRAL ARGENTINO DE LA CARLOTA 12, JORGE ROSS DE LA CARLOTA 5 y DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1.