Liga Regional del Sur: Cuartos de Final de Vuelta:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
Ida: 1 a 1.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
Ida: JUVENTUD 1 a 0.
SPORTIVO ISLA VERDE 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
Ida: SPORTIVO 1 a 0.
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
Ida: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2 a 1.
Las semifinales:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO VS. SPORTIVO ISLA VERDE
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS VS. SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.