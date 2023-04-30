Fútbol: Liga Regional del Sur: 8 Fecha del Torneo Apertura.
SPORTIVO ISLA VERDE 3 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
Libre: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 17
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 16
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 14
SPORTIVO ISLA VERDE 13
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 12
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 9
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 9
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 8
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 5
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1