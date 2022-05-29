Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final de Vuelta.
Primera División:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
SPORTIVO ISLA VERDE 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
Reserva:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
SPORTIVO ISLA VERDE 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
Semifinales:
NEWBERY-EERTON DE CRUZ ALTA VS. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS
SPORTIVO ISLA VERDE VS. UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA