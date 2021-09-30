Fútbol: Liga Regional del Sur: 5 fecha.
Zona Norte:
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
Suspendido cuando faltaban 5 minutos.
Tabla:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 9
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 9
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 8
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 5
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 5
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3
Zona Sur:
SPORTIVO ISLA VERDE 3 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
Libre: MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
Posiciones:
Zona Sur:
SPORTIVO ISLA VERDE 12
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0