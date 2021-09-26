Fútbol: Liga Regional del Sur: 4 Fecha.-
Zona Norte:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
Zona Sur:
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
Libre: ATLÉTICO GUATIMOZÍN.
Tabla:
Zona Norte:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 5
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 4
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
Zona Sur:
SPORTIVO ISLA VERDE 9
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0