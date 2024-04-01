Fútbol: Liga Regional del Sur: 4 Fecha del Torneo Apertura
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
SPORTIVO ISLA VERDE 2 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2
Libre: RÍVER PLATE DE INRIVILLE.
La tabla de posiciones es la siguiente:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 9
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 8
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 6
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 6
SPORTIVO ISLA VERDE 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 5
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1