Fútbol: Liga Regional del Sur: 4 Fecha.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 6
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
ATLÉTICO GUATIMOZÍN VS. MITRE DE GENERAL BALDISSERA Suspendido por un accidente donde tuvo participación gente del Club Atlético Guatimozín.
SPORTIVO ISLA VERDE 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
Libre: CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS.
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO ISLA VERDE 10
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 7
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 4
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1