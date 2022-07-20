Fútbol: Liga Regional del Sur: 2 Fecha del Clausura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTIVO ISLA VERDE 3 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
Libre: UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA.
Posiciones:
SPORTIVO ISLA VERDE 6
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0