Fútbol: Liga Bellvillense: Fecha Uno:
Categoría A:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 BELL DE BELL VILLE 2
TALLERES DE BALLESTEROS 2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1
SARMIENTO DE LEONES 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 0
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 4 LEONES 3
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 UNIÓN DE MORRISÓN 1
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
Categoría B:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 PROGRESO DE NOETINGER 0
ARGENTINO DE BELL VILLE 4 VILLA ARGENTINA 1
HURACÁN DE MORRISÓN 0 TALLERES DE BELL VILLE 1
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 3 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.