FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORÍA A: SEMIFINALES PARTIDOS DE IDA.
PRIMERA DIVISIÓN:
CENTRAL DE BELL VILLE 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0
Público: 1400 personas.
BELL DE BELL VILLE VS. SARMIENTO DE LEONES MIÉRCOLES A LAS 22:00 horas.
CUARTA DIVISIÓN:
TALLERES DE BALLESTEROS 1 LEONES 1
BELL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD MIÉRCOLES A LAS 20:00 horas.
CATEGORÍA B: SEMIFINALES PARTIDOS DE IDA.
PRIMERA DIVISIÓN:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 3
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0
CUARTA DIVISIÓN:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1 TALLERES DE BELL VILLE 1