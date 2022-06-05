FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORÍA B: CUARTOS DE FINAL PARTIDOS DE VUELTA.
PRIMERA DIVISIÓN:
PROGRESO DE NOETINGER 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1
Ida: PROGRESO 1 a 0.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0
Ida: SPORTIVO UNIÓN 2 a 1.
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0
Ida: 0 a 0.
CENTRAL DE BELL VILLE 4 VILLA ARGENTINA 0
Ida: 0 a 0.
Clasificacon a semifinales: PROGRESO DE NOETINGER, CENTRO DEPORTIVO ROCA, ARGENTINO DE BELL VILLE y CENTRAL DE BELL VILLE.
Los cruces serán los siguientes: CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. PROGRESO DE NOETINGER y CENTRAL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE.
CUARTA DIVISIÓN:
PROGRESO DE NOETINGER 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0
Ida: 1 a 1.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2
Ida: SPORTIVO UNÓN DE ORDOÑEZ 2 a 0.
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 2
Ida: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 2 a 0.
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 4 VILLA ARGENTINA 2
Ida: RÍVER PLATE DE BELL VILLE 2 a 0.
Clasificaron a semifinales: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE, SPORTIVO UNÓN DE ORDOÑEZ, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN y RÍVER PLATE DE BELL VILLE.