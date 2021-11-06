Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Cuartos de Final Partidos de Vuelta.-
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS.LEONES
BELL DE BELL VILLE VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: 14 Fecha(Ultima fecha de la fase clasificatoria).
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER VS. VILLA ARGENTINA
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.