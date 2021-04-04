Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A:
1 Fecha:
BELL DE BELLVILLE VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
Suspendido por casos de Covid-19 en el plantel de San Carlos de Noetinger.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2
MATIENZO DE MONTE BUEY 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
UNIÓN DE MORRISÓN 0 SARMIENTO DE LEONES 0
LEONES 2 TALLERES DE BALLESTEROS 1
Categoría B:
1 Fecha:
Zona Uno:
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.
Zona Dos:
TIRO FEDERAL 3 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
PROGRESO DE NOETINGER 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 2 VILLA ARGENTINA 1
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.