Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A:
Novena fecha.
TALLERES DE BALLESTEROS 2 UNIÓN DE MORRISÓN 1
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2
SAN CARLOS DE NOETINGER 2 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 1
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 BELL DE BELL VILLE 2
LEONES 2 SARMIENTO DE LEONES 2
Categoría B: 9 Fecha del torneo.
Zona Uno:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 CENTRAL DE BELL VILLE 2
HURACÁN DE MORRISÓN 0 TALLERES DE BELL VILLE 1
Libre: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.
Zona Dos:
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0 VILLA ARGENTINA 1
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 4 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0
Libre: PROGRESO DE NOETINGER.