Fútbol: Liga Bellvillense:
5 Fecha del Torneo Apertura:
BELL DE BELL VILLE 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
LEONES 4 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 3
CENTRAL DE BELL VILLE 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SARMIENTO DE LEONES Miércoles 3 de Abril a las 20:00 horas Cuarta División y a las 22:00 horas Primera División.
Posiciones:
Categoría A:
ARGENTINO DE BELL VILLE 13 Puntos
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 12
SARMIENTO DE LEONES 10
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 9
LEONES 9
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 8
MATIENZO DE MONTE BUEY 6
LURO Y 3O DE JUNIO DE CINTRA 6
BELL DE BELL VILLE 4
SAN CARLOS DE NOETINGER 3
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2
CENTRAL DE BELL VILLE 1 Punto
Categoría B.
Resultados de la 6 fecha del Torneo Apertura:
Zona Uno:
TALLERES DE BELL VILLE 1 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 3
TALLERES DE BALLESTEROS 1 UNIÓN DE MORRISÓN 2
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.
Zona Dos:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 5 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 4 PROGRESO DE NOETINGER 0
CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.
Zona Uno:
UNIÓN DE MORRISÓN 9 Puntos
HURACÁN DE MORRISÓN 8
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 7
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 7
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 6
TALLERES DE BALLESTEROS 5
TALLERES DE BELL VILLE 4
Zona Dos:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 12
CENTRO DEPORTIVO ROCA 10
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 8
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 7
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 5
PROGRESO DE NOETINGER 3
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 3