Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: Cuartos de Final Partidos de Ida.
TALLERES DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. CENTRAL DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. PROGRESO DE NOETINGER
Cuarta División:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. CENTRAL DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. PROGRESO DE NOETINGER