Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: Cuartos de Final Partidos de Ida.
LEONES VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. BELL DE BELL VILLE
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. SARMIENTO DE LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Categoría B: 13 Fecha.
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISÓN VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Libre: ARGENTINO DE BELLVILLE.
Zona Dos:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. PROGRESO DE NOETINGER
VILLA ARGENTINA VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.