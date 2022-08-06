Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 2 Fecha del Torneo Unico. Domingo 7 de Agosto del 2023.
BELL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
UNIÓN DE MORRISÓN VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SARMIENTO DE LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. TALLERES DE BALLESTEROS
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
Libre: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE.
Categoría B: 2 Fecha del Torneo Unico:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. HURACÁN DE MORRISÓN
TALLERES DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
VILLA ARGENTINA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
PROGRESO DE NOETINGER VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Libre: LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA.