Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A:
12 Fecha Ultima de la fase clasificatoria:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. UNIÓN DE MORRISÓN
LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. BELL DE BELL VILLE
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Categoría B: 12 Fecha.
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. TALLERES DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
PROGRESO DE NOETINGER VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: VILLA ARGENTINA.