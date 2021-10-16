Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 11 Fecha.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
BELL DE BELL VILLE VS. LEONES
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
UNIÓN DE MORRISÓN VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SARMIENTO DE LEONES VS. TALLERES DE BALLESTEROS
Categoría B: 11 Fecha.
Zona Uno:
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
HURACÁN DE MORRISÓN VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
TALLERES DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
Libre: RÍVER PLATE DE BELL VILLE.
Zona Dos:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. PROGRESO DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1 VILLA ARGENTINA 2
Libre: LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA.