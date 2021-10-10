Liga Bellvillense: Categoría A: 10 Fecha.
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. BELL DE BELL VILLE
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. SARMIENTO DE LEONES
LEONES VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. UNIÓN DE MORRISÓN
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
Categoría B: 10 Fecha.
Zona Uno:
CENTRAL DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
PROGRESO DE NOETINGER VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.