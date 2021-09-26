Fútbol: Liga Bellvillense: 8 Fecha.
Categoría A:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3 MATIENZO DE MONTE BUEY 1
SARMIENTO DE LEONES 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
UNIÓN DE MORRISÓN 1 LEONES 1
BELL DE BELL VILLE 4 TALLERES DE BALLESTEROS 1
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
Pendiente:
MATIENZO DE MONTE BUEY 1 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2
Tabla:
SARMIENTO DE LEONES 19
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 18
BELL DE BELL VILLE 14
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 14
MATIENZO DE MONTE BUEY 13
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 13
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 12
LEONES 9
SAN CARLOS DE NOETINGER 6
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 6
UNIÓN DE MORRISÓN 4
TALLERES DE BALLESTEROS 3
Categoría B: 8 Fecha.
Zona Uno:
TALLERES DE BELL VILLE 3 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
CENTRAL DE BELL VILLE 0 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 3 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.
Tabla:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 16
CENTRAL DE BELL VILLE 13
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 11
ARGENTINO DE BELL VILLE 8
TALLERES DE BELL VILLE 8
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 6
HURACÁN DE MORRISÓN 4
Zona Dos:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1
VILLA ARGENTINA 2 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 2
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 PROGRESO DE NOETINGER 1
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN,
Tabla:
PROGRESO DE NOETINGER 17
CENTRO DEPORTIVO ROCA 16
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 11
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 9
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 6
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2