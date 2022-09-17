Fútbol: Liga Bellvillense: 8 Fecha del Torneo Unico.
Categoría A:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS
Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 con relatos de Guillermo Gilli comentarios de Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone.
Locución Comercial: Victor Hugo Ainardi.
Central Informativa: Marcelo Macerata
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
BELL DE BELL VILLE VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
UNIÓN DE MORRISÓN VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
LEONES VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Libre: SAN CARLOS DE NOETINGER.
Categoría B: 8 Fecha del Torneo Unico.
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
HURACÁN DE MORRISÓN VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ. VS PROGRESO DE NOETINGER
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.