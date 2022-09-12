Fútbol: Liga Bellvillense: 7 Fecha del Torneo Unico.
Categoría A:
SARMIENTO DE LEONES 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 UNIÓN DE MORRISÓN 0
SAN CARLOS DE NOETINGER 3 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0
MATIENZO DE MONTE BUEY 0 LEONES 0
CENTRAL DE BELL VILLE 0 BELL DE BELL VILLE 2
TALLERES DE BALLESTEROS 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2
Libre: DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD.
Posiciones:
SAN CARLOS DE NOETINGER 14
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 11
BELL DE BELL VILLE 11
SARMIENTO DE LEONES 10
MATIENZO DE MONTE BUEY 9
LEONES 8
CENTRAL DE BELL VILLE 8
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 8
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 8
TALLERES DE BALLESTEROS 8
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 7
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 6
UNIÓN DE MORRISÓN 2
Categoría B: 7 Fecha del Torneo Unico.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1 VILLA ARGENTINA 2
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1 HURACÁN DE MORRISÓN 1
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 TALLERES DE BELL VILLE 1
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 3 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1
Libre: PROGRESO DE NOETINGER.
Posiciones:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 14
TALLERES DE BELL VILLE 13
ARGENTINO DE BELL VILLE 12
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 12
CENTRO DEPORTIVO ROCA 10
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 9
PROGRESO DE NOETINGER 8
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 8
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 7
HURACÁN DE MORRISÓN 7
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 6
VILLA ARGENTINA 6
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1