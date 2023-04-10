Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 7 Fecha.
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 LEONES 1
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
CENTRAL DE BELL VILLE 0 BELL DE BELL VILLE 1
TALLERES DE BALLESTEROS 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3
SARMIENTO DE LEONES 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
SAN CARLOS DE NOETIGER 3 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0
Libre: DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD.
Categoría B: 7 Fecha.
UNIÓN DE MORRISÓN 5 VILLA ARGENTINA 2
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 3 HURACÁN DE MORRISÓN 2
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 TALLERES DE BELL VILLE 0
CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 LURO Y 30 DEJUNIO DE CINTRA 1
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
Partido suspendido por incidentes.
Libre: PROGRESO DE NOETINGER.
Posiciones:
Categoría A:
SARMIENTO DE LEONES 16
SAN CARLOS DE NOETINGER 13
LEONES 9
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 9
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 9
MATIENZO DE MONTE BUEY 9
CENTRAL DE BELL VILLE 8
BELL DE BELL VILLE 8
ARGENTINO DE BELL VILLE 7
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 7
TALLERES DE BALLESTEROS 6
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 4
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2
Categoría B:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 16
PROGRESO DE NOETINGER 15
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 13
TALLERES DE BELL VILLE 11
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 10
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 8
UNIÓN DE MORRISÓN 8
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 8
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 7
CENTRO DEPORTIVO ROCA 6
VILLA ARGENTINA 5
RIVER PLATE DE BELL VILLE 5
HURACÁN DE MORRISÓN 2