Fútbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha del Torneo Unico:
Categoría A:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
Trasmitimos por la Red Panorama desde las 15:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli y comentarios de Víctor Alarcón Móvil: Facundo Blardone.
Locución comercial: Víctor Hugo Ainardi.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SARMIENTO DE LEONES
BELL DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BALLESTEROS
UNIÓN DE MORRISÓN VS. CENTRAL DE BELL VILLE
LEONES VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
LIBRE: SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.
Categoría B:
HURACÁN DE MORRISÓN VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
VILLA ARGENTINA VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
PROGRESO DE NOETINGER VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Libre: ARGENTINO DE BELL VILLE.