Fútbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha del Torneo.
Categoría A:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0
SARMIENTO DE LEONES 2 LEONES 0
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 3 SAN CARLOS DE NOETINGER 2
BELL DE BELL VILLE VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
UNIÓN DE MORRISÓN 0 TALLERES DE BALLESTEROS 1
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY Postergado.
Categoría B: 6 Fecha del Torneo.
Zona Uno:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1 HURACÁN DE MORRISÓN 2
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 5 TALLERES DE BELL VILLE 2
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
Libre: ARGENTINO DE BELL VILLE.
Zona Dos:
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
PROGRESO DE NOETINGER 1 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 VILLA ARGENTINA 1
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ