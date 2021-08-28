Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A:
Quinta Fecha:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. UNIÓN DE MORRISÓN
LEONES VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. BELL DE BELL VILLE
Categoría B: Quinta Fecha.
Zona Uno:
TALLERES DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
HURACÁN DE MORRISÓN VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
Zona Dos:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. PROGRESO DE NOETINGER
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Libre: VILLA ARGENTINA.