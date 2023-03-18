Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 4 Fecha.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
BELL DE BELL VILLE VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SARMIENTO DE LEONES
LEONES VS. TALLERES DE BALLESTEROS
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 19:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli,, comentarios de Víctor Alarcón, Móvil: Facundo Blardone Operador: Diego Gilli
Central Informativa: Marcelo Macerata.
Libre: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ.
Categoría B: 4 Fecha.
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS., DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
TALLERES DE BELL VILLE VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
PROGRESO DE NOETINGER VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
UNIÓN DE MORRISÓN 2 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.