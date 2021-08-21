Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 4 Fecha.
Horarios para el Domingo 22 de Agosto:
14:00 horas: Cuarta División.
16:00 horas: Primera División.
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. LEONES
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
UNIÓN DE MORRISÓN VS. BELL DE BELL VILLE
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSITNIANO POSSE VS. TALLERES DE BALLESTEROS
Categoría B: 4 Fecha.
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS.ARGENTINO DE BELL VILLE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. HURACÁN DE MORRISÓN
CENTRAL DE BELL VILLE 5 TALLERES DE BELL VILLE 2
Libre: RÍVER PLATE DE BELL VILLE.
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
VILLA ARGENTINA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Libre: LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA.