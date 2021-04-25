Fútbol: Liga Bellvillense: 3 Fecha del Torneo Apertura.
Categoría A:
BELL DE BELL VILLE 3 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3
MATIENZO DE MONTE BUEY 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0
LEONES 1 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
SAN CARLOS DE NOETINGER 1 SARMIENT0 DE LEONES 2
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 UNIÓN DE MORRISÓN 1
TALLERES DE BALLESTEROS 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
Cstegoría B: 3 Fecha del Torneo Apertura.
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISÓN 2 CENTRAL DE BELL VILLE 3
ARGENTINO DE BELLVILLE 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.
Zona Dos:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 2 VILLA ARGENTINA 1
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 3
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0 PROGRESO DE NOETINGER 1
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.