Fútbol Infantil del Club Argentino:

Un Sub-Campeonato en 2009 y un Campeonato en 5 ta División:

De esta manera cerramos el año deportivo para nuestras categorías de Fútbol Infantil con el campeonato logrado en 5 ta División.

Por penales 6 a 5 tras empatar 0 a 0 con Leones y un Sub-Campeonato logrado en categoría 20009 frente a Bell por 0-1.

Este 2022 ha sido muy bueno para nuestras categorías menores en la que nos tocó visitar.

Felicitaciones para jugadores, cuerpo técnico, Sub-Comisión y padres que acompañaron a lo largo de este año.

Los resultados a veces no acompañan o no son los esperados pero lo que no tenemos que perder son las ganas de superarnos y de seguir enamorados del deporte y de estos colores.

Todos quieren jugar una final y ustedes lo hicieron.