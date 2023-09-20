Se jugó la 3 Fecha del Fútbol Femenino de la Liga Bellvillense Viviana Susana Heredia.
En la Zona Dos en la cancha de Tiro Federal:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 3 LARA JUÁREZ y MAYRA PERALTA(2).
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 NATALIA JUÁREZ Y ALICE MARÍA BELÉN ACEVEDO.
Arbitro: Morena Bracamonte.
CENTRAL DE BELL VILLE 13 MARIANA ARRIETA(6), MELINA AGUILAR(3), VIRGINIA VARAS(2), GISEL ARRIETA y ROCÍO RAMÍREZ.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0
Arbitro: Alejandro Di Bernardini.
SARMIENTO DE LEONES 2 GABRIELA FRIAZ Y TRINIDAD MAGNIN FARIAS.
VILLA ARGENTINA 0
Arbitro: Horacio Fernández.
En la Zona Uno:
PROGRESO DE NOETINGER 0 SAN CARLOS DE NOETINGER 0
Arbitro: JOSÉ ALIGNANI.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0
HURACÁN DE MORRISÓN 1 NATALI IVONE EIBAR DUARTE.
Arbitro: NICOLÁS ALIGNANI.
En la Zona Tres:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1 LAURA QUIROGA.
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 MACARENA GAIDO.
Arbitro: EZEQUIEL MATTIO.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 ELIANA GARCIA Y PRISCILA ROCCI.
Arbitro: EMILIANO PERALTA.
La tabla de posiciones es la siguiente:
Zona Uno: HURACÁN DE MORRISÓN 4, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 4, SAN CARLOS DE NOETINGER 3, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 2, PROGRESO DE NOETINGER 1 PUNTO.
Zona Dos: CENTRAL DE BELL VILLE 9, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 5, SARMIENTO DE LEONES 4, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 4, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3, CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 PUNTO.
Zona Tres: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 6, RÍVER PLATE DE BELL VILLE 5, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 4, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0.