Fútbol del Club Argentino: Pablo Natali se despide como D.T.

Las palabras del DT Pablo Natali para la familia albirroja.

«Muchas Gracias» son las palabras justas que tengo para decirle a toda la familia albirroja futbolera, apasionada y defensora de los colores más lindos, por todos estos años de cariño incondicional.

No quiero poner nombre y apellido para no cometer el error de olvidarme de quienes me ayudaron en este camino que fue hermoso y apasionante, pero cada uno de ellos saben quienes son.

Todos los jugadores a los que me toco dirigir fueron los principales actores de todo este camino que recorrimos juntos, lo mismo a Profes y colegas que estuvieron a mi lado, por su hombría de bien y predisposición en busca de los objetivos.

Que decirles a los directivos de las distintas subcomisiones de fútbol, Presidentes y directivos, amigos e hinchas que dan todo el aliento y colorido domingo tras domingo desinteresadamente, sin ellos todos sería más dificil.

Posiblemente sea un hasta pronto, pero es hora de dar un paso al costado, es necesario para mí como para el Fútbol de nuestro querido Argentino.

Gracias a mi familia por el apoyo incondicional en todos estos años.

Seguiré estando desde otro lugar con todo el corazón como siempre.

No será fácil este tramo, pero estoy convencido que es momento de tomarnos un tiempo.

¡ Gracias Fútbol !. Gracias Argentino.

Los quiero y los llevo en mi corazón albirrojo.

PABLO NATALI «EL HUEVO».