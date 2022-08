Fútbol del Club Argentino:

Juan Gasparini, Gerónimo Ros Artayeta y Thiago Camba viajaron junto a AIG Sport a disputar diferentes partidos amistosos a República del Paraguay serán 4 en total en esta gira, con el objetivo que nuestros jugadores puedan demostrar sus condiciones frente a clubes como C. A. Olimpia, Nacional, C. A. Libertad y C. Tacuary F. C.

Vamos los pibes del Rojo.