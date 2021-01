En el Centro de Emergencias Operativas (COE) central de la Provincia se llegó a poner de ejemplo a Ignacio Nicolás Martín porque “desde el minuto cero” se ofreció como voluntario para actuar ante los brotes de Covid-19 en todo el territorio de la Provincia.

Martín, ahora denunciado penalmente por utilizar una matrícula de médico que correspondía a otra persona, relató en su momento a La Voz del Interior que, como integrante del equipo interdisciplinario dirigido por Diego Almada, trabajó para el COE en Villa Dolores, Mina Clavero, Oncativo, Río Segundo, Los Surgentes, Sacanta, Oliva, Vicuña Mackenna y Río Cuarto.

Dijo tener 24 años, ser técnico en emergencia médica y médico recién matriculado. En septiembre fue designado a cargo del Centro de Operaciones Tácticas del COE. En los momentos más calientes de la pandemia de coronavirus en Río Cuarto, habría tenido a su cargo la coordinación de todas las derivaciones de pacientes Covid-19 del sur de Córdoba, el call center médico que decidía el envío de ambulancias o Brigadas de Acción Rápida (un médico y una enfermera) a domicilio y las guardias nocturnas.

La fotocopia con un supuesto carnet del Consejo Médico que presentó en Diciembre a la municipalidad de Río Cuarto, para quedarse a trabajar en dispensarios locales, asegura que se matriculó el 13 de julio del 2020. El número de DNI que figura en el carnet, no existe. Habitantes de Córdoba que aseguran conocerlo a Martín desde niño y ser vecinos, advierten que muchos de los datos que dio a los medios meses atrás son falsos y que ni siquiera tendría la edad que asegura. Algunos señalan, además, que al menos en dos oportunidades vieron frente a su casa una ambulancia que sería de Río Cuarto.

Apenas surgió la información de su denuncia, Martín respondió por mensaje de texto a una consulta de La Voz. Se limitó a expresar: “Mi abogado se va a comunicar mañana, yo estuve internado hoy, por eso es que no hice ningún comunicado, sigo en observación en el hospital, gracias”. Luego de ese mensaje, borró su foto de perfil y no respondió más las consultas periodísticas de este diario.

Causa de morada: Recién el lunes llegaría a manos de un fiscal de Río cuarto a la causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina. La denuncia contra el médico trucho fue formulada el 22 de diciembre por el consejo médico de Córdoba, al comprobarse que Martín utilizaba una matrícula de otra persona y presuntamente un número de DNI falso. El engaño fue advertido por la municipalidad de Río Cuarto el 21 de diciembre y comunicado al Ministerio de salud de la provincia, que el 23 ratificó la denuncia penal.

Lo cierto es que, desde diciembre hasta la fecha la investigación sobre el falso médico no avanzó y ni la provincia y el municipio informaron públicamente sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no hay información oficial del Ministerio de salud sobre las diferentes localidades en la que Martín actuó como voluntario o como supuesto médico para el COE.

Por ahora, no se conoce si la Provincia le llegó a pagar al falso médico por servicios por hacerse cargo del Centro de Operaciones Tácticas del sur de Córdoba, por cubrir las guardias médicas nocturnas del COT por hacer hisopados.

En el municipio si cobró con facturas de una SRL de servicios médicos. No está claro si para gestionar el cuit en la Afip, uso documentación falsa. Así lo indicó Julián Oberti, jefe del gabinete y Ex fiscal municipal. Oberti no dudo en calificar a Martín como “un delincuente, un estafador” y admitió que llegaron a pagarles por tres guardias médicas.

Fuente: La Voz del Interior