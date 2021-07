En la tarde de ayer, PANORAMA dialogó con Francisco “Pancho” Bengolea, quien nos cuenta sobre su recuperación tras haber estado internado con un estado delicado a raíz de contraer Coronavirus en el mes de Noviembre del año 2020.

Francisco, en ese momento era el Comisario Mayor de la Unidad Regional Departamental Marcos Juárez y estuvo internado en la ciudad de Bell Ville durante 30 días, 15 días en coma inducido y de a poco fue evolucionando favorablemente. A mediados de Diciembre, Pancho ya se encontraba en su casa recuperándose.

“Gracias a toda la gente, a mi pareja Mariela, ella me dijo que estuvieron pendiente de mí, e hicieron cadenas de oración para que yo me recuperara y puedo decir que estoy 100% seguro que fue lo que permitió que hoy pueda estar aquí”.

“Cuando desperté, me encontré en una sala de un hospital paralizado y conectado a una computadora y no entendía que pasaba, quería mover las manos, los brazos, las piernas y no me respondían, llegué a pensar que estaba inválido y por mi profesión creía que había participado de algún encuentro bélico con alguien, fue lo primero que pensé.

En ese momento yo no me podía expresar pero pasaron los días y empecé a mover de a poco las piernas y las manos. El director del hospital de Bell Ville, el Dr. Bondoni vino a hablarme y me explicó todo lo que aconteció a mi internación, cómo era mi situación, del porque llegué ahí”.

Como fue su recuperación después del alta:

“Yo soy diabético pero sin insulina dependiente, estoy en un proceso de recuperación, perdí mucha masa muscular, no tengo sensibilidad en algunos dedos de la mano derecha, se trata del nervio cubital que se encuentra inflamado. Ahora ya puedo caminar bien en principio caminaba inseguro porque se me aflojaban las piernas, y me llevó varios meses.” y en cuanto a mi profesión, estoy con licencia en proceso de retiro y me quedaré a vivir aquí en la ciudad de Marcos Juárez.” Finalizaba Pancho.