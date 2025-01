Durante el pasado fin de semana, en el marco del Plan de Lucha y Prevención, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó diversos patrullajes y controles en la localidad de Noetinger.

Los puntos en los que la FPA incentivó los operativos fueron en los espacios verdes y accesos de la localidad.

En los controles interceptaron a dos menores de edad, de 14 y 15 años, que se trasladaban en una motocicleta 110 c.c.

Al momento de frenarlos pudieron constatar que la moto no contaba con el dominio, es decir la patente, colocado, y el conductor no tenía carnet, por ende no estaba habilitado para manejarla.

Como resultado, la motocicleta fue trasladada al depósito municipal de tránsito.