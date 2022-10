ADQUISICIÓN KIT FORESTAL

En esta oportunidad presentamos la adquisición de una herramienta fundamental no solo para los incendios rurales y forestales de nuestra región, sino también para los incendios en las sierras y todas las convocatorias en las que asistimos.

La puesta en servicio no se hizo esperar, y fue puesta en valor a horas de su llegada, en un incendio rural de gran magnitud, donde mostró dar excelentes resultados.

El KIT fue instalado sobre nuestra Unidad Nº 7, y cuenta con una bomba de alta presión, tanque de agua y compartimientos varios.

Esta nueva adquisición se la agradecemos a la colaboración constante de la comunidad, que nos permite progresar para brindar el mejor servicio posible ante cada llamado de emergencia.

El móvil de TELE RED entrevistó al Jefe de Bomberos Voluntarios Marcos Juárez, José Cavallera, quien nos brinda la feliz noticia por la nueva adquisición:

Necesaria para combatir pequeños incendios en zona rural o sitios baldíos y también para estar preparados cuando son convocados a sumarse al combate de incendios en las sierras cordobesas, o cualquier convocatoria a nivel país por incendios forestales. Lugares donde no se puede ir con grandes autobombas y se utilizan éstos kit, que muchas veces son otorgados por la provincia, pero al no recibirlo por ésta vía, la comisión directiva puso los fondos para comprarlo. Además se compraron equipos forestales para los bomberos, borcegos, guantes, etc.

La Unidad Forestal, hecha a medida, en la ciudad de Correa, provincia de Santa Fe, consta de una motobomba donada por Metalford S.A., un tanque de 400 litros con una devanadera y un motor a explosión. Además se le hizo una cajonera, donde guardan distintos elementos como sopladores, motosierras, ropa, bolsas de dormir, los alimentos y cajones para más herramientas.

Esta adquisición se suma a la anterior, que se concretó a mediados de Septiembre: