Ante las dudas que surgen por los anuncios de la categorización de los usuarios de energía eléctrica, RED PANORAMA se puso en contacto con el vocero de EPEC, Alfredo Camponovo, quien explicó que a mediados de 2022, el gobierno de Alberto Fernández lanzó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase), con tres categorías: la N1 (ingresos más altos, no recibirían más subsidios); la N2 (clases más bajas, que reciben subsidios más altos) y la N3 (la clase media, con subsidios menores que en la N2). En esa instancia, quienes son beneficiarios de la Tarifa Social, no requerían hacer ningún trámite, ya que la empresa (EPEC) enviaba el padrón y todos esos beneficiarios conservaban dicho beneficio. Pero ahora no es así, y hay un tiempo límite hasta el 05/08/24, para realizar el tramite.

Es importante destacar que en ésta oportunidad, el aviso es para los beneficiarios de TARIFA SOCIAL, ya que perderán el beneficio de no empadronarse en www.argentina.gob.ar/subsidios

Tutorial – Instructivo para la solicitud de subsidio y recategorización

EPEC explica el paso a paso de cómo realizar el trámite de solicitud de subsidio y el de recategorización en la página de la Secretaría de Energía de la Nación.