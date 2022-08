En la mañana de «Tempranísimo» de RED PANORAMA, recibimos quejas de oyentes por un tremendo pozo de 5 metros cerquita de la rotonda de Bertotto en la Circunvalación Este:

«Ustedes el otro día hablaron que vino el gobernador a inaugurar la circunvalación . Llegaron hasta la rotonda y dejaron un pozo increíble: no podían arreglarlo ya que estaba pegado o son muy limitados? Les mando las imágenes. Reclamen por favor hoy un amigo reventó una goma.»

En comunicación telefónica con PANORAMA, otra oyente nos relata su experiencia:

«Aproximadamente unos 30 metros antes de llegar a la rotonda de Bertotto, hay un pozo impresionante, yo venía con mi familia, con criaturas, no lo vi, lo pude esquivar, pero la verdad es que casi reviento una goma, imaginate que si reviento una goma, el peligro, no sabemos que podría haber pasado… Y lo que me pregunto como ciudadana es: si estuvieron arreglando la circunvalación, ¿qué costaba tapar semejante pozo?»