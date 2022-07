En medio del clima pre-electoral que vive la ciudad de Marcos Juárez, donde las distintas listas presentan sus propuestas para seducir a la ciudadanía y lograr su apoyo, el móvil de TELE RED entrevistó al Dr. Guillermo Massa, candidato a intendente y al Dr. Pedro Novello, ambos de «Encuentro Vecinal Córdoba», quienes nos decían lo siguiente:

«La alternativa que se está presentando no ofrece cambio porque son los dos que vienen del gobierno, el intendente y la secretaria de gobierno, ahí no tenemos cambio, tenemos continuidad, de los dos lados tenemos continuidad, nosotros si somos cambio, obviamente que somos el cambio.

Nosotros si podemos decir que vamos a cambiar. ¿Por qué es bueno el cambio después de dos gobiernos? Si tuviste la suerte que te reeligieran, después de los ocho años tenés que retirarte, tenés que hacer un acto de constricción y decir: Me voy, me retiro. Porque traés aparejado muchos compromisos políticos, porque está ingresando gente al municipio por todos lados. Yo te podría dar nombres de gente que está ingresando y me parece que no es el momento para el ingreso, yo creo que esto lo tienen que hacer después de las elecciones, si necesitan gente, que ingresen después.» (Dijo Pedro Novello)