En el 128º Aniversario de Camilo Aldao, se hará la inauguracíón de la ampliación del Hospital «Dr. Miguel A. Baeza» Hoy Jueves 1° de septiembre a las 18:30 hs. Se inaugurará la etapa final de la obra de Ampliación Hospital Municipal «Dr. Miguel A. Baeza» y Adoquinado. Además, se entregarán las llaves de la casa construida a través del Programa «Viviendas Semillas».

Camilo Aldao festeja su 128º Aniversario y comunica el cronograma de actividades organizadas para tal evento:

Domingo 4

10:30 hs.: Misa en Acción de Gracias por nuestro Pueblo. Iglesia «San José».

18:30 hs.: Show Loco Amato – Predio Club Boca Juniors.

Lunes 5

15:30 hs. ACTO CENTRAL Frente al Busto en homenaje a José María Aldao.

«Asistamos, festejemos, compartamos, valoremos la posibilidad de seguir encontrándonos.»

El intendente de Camilo Aldao, Carlos Carignano, en comunicación telefónica con RED PANORAMA, nos comenta las distintas etapas de la obra en infraestructura para asistencia en salud local:

«Esta es la ultima etapa, nosotros comenzamos en el 2018 ante la necesidad de Camilo Aldao de no tener emergencia sanitaria; creamos una emergencia médica, se llama ECA 24, y sabíamos cuando la creamos que no era algo que nos iba a redituar, si no que teníamos que poner dinero. A partir de eso se comienza con sala de cama fría y guardia. Nos cruza la pandemia y quedó demostrada la necesidad que era la emergencia para éstos pueblos, donde las privadas no venían porque no les daba ganancia. (…) La segunda etapa fue toda la ampliación del Hogar de Ancianos (que durante la pandemia habían estado prácticamente dos años aislados). Y ésta tercera etapa que es la unión de lo que era la guardia, con toda la parte de un anexo y toda la parte de consultorios y administración nueva, ésta es una obra que en toda esa manzana de salud pusimos aproximadamente más de 60 millones de pesos.

(…) En las localidades pequeñas es muy difícil que vengan los médicos. (…) Para nosotros, en emergencia ECA 24, tenemos que tener un médico de guardia activa las 24 horas con dos paramédicos y enfermera; ésto nos sale a nosotros un costo de más un millón de pesos mensual. Es difícil que vengan los médicos, tenemos médicos que vienen de Córdoba, a quienes les pagamos la movilidad. Más allá de toda la infraestructura del hospital nuestro que es de atención primaria, es un sacrificio buscar los médicos, más allá que estamos muy agradecido con todos los médicos que logramos que vengan, pero no es fácil lograrlo.»