La Municipalidad de Marcos Juárez desde hace años tiene en marcha el Programa Aprendiendo a Nadar, para alumnos de las escuelas públicas de nivel primario de la ciudad, además de los Talleres Culturales y Deportivos, todas éstas actividades son inclusivas y gratuitas, para el beneficio de todos los niños y niñas marcosjuarenses.

El encargado del área, en la Secretaría de Cultura y Deporte, el Dir. Horacio Pochettino, se expresa satisfecho por el alcance del Programa Aprendiendo a Nadar que funciona en los clubes Argentino y San Martín, brindando la oportunidad de adquirir el aprendizaje y la destreza necesarios para nadar.

En una primer etapa (del 18 de Abril al 27 de Junio) participaron las escuelas:

En ésta segunda etapa (desde el 29 de Junio, hasta el 21 de Septiembre) están participando:

«Nosotros siempre lo usamos como un medio de supervivencia. (…) Si uno no sebe jugar al voley, o al basquet, o al fútbol, no pasa nada, si uno no sabe nadar se le puede ir la vida.»