Fue un paro con bastante acatamiento por parte de los productores y del sistema comercial, no fue el 100%.

Hubo productores y acopios que intentaron enviar granos al puerto. Por lo que nosotros sabemos la mayoría de cooperativas se adhirieron.

Hubo un alto acatamiento el productor estaba muy disconforme con este nuevo cepo o una re implantación de los famosos roes que estuvieron vigentes antes del 2015, que era una forma perversa de evitar la exportación.

El gobierno entendió que era una medida totalmente ilógica, ideológica diría yo, porque maíz sobra, el consumo de maíz mensual en la Argentina es entre un millón doscientos, un millón trescientos mil toneladas, había como mínimo seis millones de toneladas en stock. No corría riego el abastecimiento interno y era un buen momento para la exportación.

Ayer hubo una reunión, donde participo la secretaria de agricultura y ganadería de la Nación, exportadores, la industria avícola, pero no participaron los productores atraves de la mesa del enlace, los principales involucrados no fueron convocados. Aparentemente se llevó a un acuerdo donde se levanta el cepo y que no falte maíz en el mercado interno.

El paro se mantiene hasta esta noche y mañana se normalizaría toda la comercialización.